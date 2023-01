Hot Wheels: Dalton Leeb e Nicholas Jacobson-Larson scriveranno il film prodotto da J.J. Abrams e Bad Robot

Dalton Leeb e Nicholas Jacobson-Larson saltano ufficialmente a bordo del nuovo lungometraggio sulle Hot Wheels, prodotto da Bad Robot e J.J. Abrams. Alla guida del progetto troviamo Robbie Brenner, EP per Mattel Films, insieme a Kevin McKeon (vicepresidente) e Andrew Scannell (vicepresidente e dirigente creativo). Per Bad Robot, invece, troviamo Hannah Minghella e Jon Cohen.

Il film di Hot Wheels, almeno in base a quello che sappiamo per il momento, si baserà sul noto marchio di automobili giocattolo nato circa 54 anni fa, e si svilupperà come un action improntato sulla velocità.

Dalton Leeb e Nicholas Jacobson-Larson si sono fatti conoscere per il loro lavoro con Endurance e Strongman (una rivisitazione in chiave comica della trilogia originale di Star Wars attraverso gli occhi di David Prowse, il bodybuilder inglese dietro la maschera di Darth Vader).

Vi ricordiamo che al momento, oltre ad Hot Wheels, la Mattel Films ha anche altri progetti in cantiere come il film di Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling.