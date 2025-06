Carrie: al via le riprese della serie horror di Mike Flanagan tratta da Stephen King, primo sguardo al logo

Mike Flanagan di nuovo dietro la macchina da presa per girare il primo degli otto episodi di Carrie, serie reboot ispirata al romanzo omonimo di Stephen King. Flanagan ha condiviso sui social media l'immagine del ciak, svelando in anteprima il logo ufficiale dello show.

Protagonista della serie in otto episodi, prodotta da Prime Video, sarà Summer H. Howell nei panni di Carrie White, adolescente emarginata dotata di poteri telecinetici. Samantha Sloyan interpreterà Margaret White, madre di Carrie fanatica religiosa, Alison Thornton sarà Emaline, Siena Agudong interpreterà Sue Snell, Amber Midthunder sarà Miss Desjardin, Josie Totah vestirà i panni di Tina, Arthur Conti sarà Billy, Joel Oulette interpreterà Tommy mentre Matthew Lillard vestirà i panni del Preside Grayle.

Che cosa sappiamo finora del reboot

Mike Flanagan firmerà una rivisitazione audace e attuale della storia della liceale disadattata Carrie White (Howell), che ha trascorso la sua vita in isolamento per via della madre autoritaria e fanatica religiosa. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie si ritrova a dover affrontare il liceo pubblico, un episodio di bullismo che sconvolge la sua comunità e l'emergere di misteriosi poteri telecinetici che cambieranno per sempre la sua esistenza.

Stephen King sta collaborando con Mike Flanagan per sviluppare lo show ispirato al suo primo romanzo pubblicato, che ha lanciato la sua carriera eleggendolo rapidamente a re del Brivido. Flanagan sarà showrunner e produttore esecutivo della serie che si rifarà in parte al classico di Brian de Palma del 1976, Carrie lo sguardo di Satana, hit del 1976 con protagoniste un manipolo di star tra cui Sissy Spacek, John Travolta, Amy Irving, Piper Laurie, Nancy Allen e William Katt.

Il film di culto ha avuto un sequel nel 2002, Carrie 2: la furia, stroncato dalla critica così come il remake del 2013 con Chloë Grace Moretz e Julianne Moore.