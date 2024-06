Horizon 3: Kevin Costner conferma l'inizio delle riprese con nuove foto dal set

Dopo l'ottimo riscontro della prima parte al Festival di Cannes, Kevin Costner ha ufficialmente iniziato le riprese del capitolo 3 di Horizon: An American Saga. Il film sarà un'epopea ambientata durante la Guerra Civile americana che esplora le vite di vari personaggi coinvolti in diversi aspetti dell'espansione occidentale, dai pistoleri ai soldati della Union Army, ai contadini e coloni.

Premiato nel 1991 con l'Oscar al miglior film e alla miglior regia, Kevin Costner ha co-scritto, diretto e prodotto i primi due film, recitando in un cast stellare insieme a Sam Worthington, Sienna Miller, Danny Huston e Jamie Campbell Bower. Per decretare l'inizio delle riprese del terzo capitolo, Costner ha pubblicato online le prime immagini della lavorazione sul set western.

Il terzo Horizon

In attesa di poter vedere nelle sale italiane il primo capitolo dal 4 luglio e poi il secondo dal 15 agosto, Horizon non ferma la propria marcia. Nelle immagini pubblicate nel post della star, si vede Costner impegnato a dirigere un gruppo di attori nativi sul set. La didascalia esprime anche la sensazione surreale di preparare gli utenti anche all'uscita del primo film invitandoli a vedere 'cosa abbiamo preparato per voi'.

L'idea di Horizon nasce addirittura alla fine degli anni '80 ma si concretizza soltanto nel 2022, quando Kevin Costner annunciò che il progetto si sarebbe esteso su quattro film, con l'intenzione iniziale di girarli tutti insieme consecutivamente. I piani sono cambiati quando Warner Bros. diede il via libera al secondo film poco dopo l'inizio delle riprese del primo; Capitolo 2 è entrato in produzione nella primavera 2023 ma successivamente gli scioperi di attori e sceneggiatori hanno costretto la produzione a posticipare l'inizio delle riprese del terzo capitolo.

Nonostante il buon riscontro a Cannes, permangono dubbi sul mastodontico progetto di Kevin Costner e le recensioni miste dalla Croisette non hanno aiutato a dissipare le perplessità intorno ai quattro film in programma. Al momento, la produzione ha conferito molta fiducia in Costner e come sempre sarà poi il box-office a dare delle concrete risposte.