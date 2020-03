Home Before Dark: il trailer della nuova serie prodotta per Apple TV+

Home Before Dark sarà una delle nuove serie di Apple TV+ e online è stato condiviso un trailer che anticipa qualche dettaglio relativo alla trama del progetto con star Brooklynn Prince.

Il video mostra la giovanissima protagonista del racconto, ispirato a fatti realmente accaduti, che inizia a indagare su un caso legato al passato del padre, diventando una reporter in grado di scoprire molti indizi prima di molti adulti.

La serie Home Before Dark debutterà su Apple TV+ il 3 aprile ed è stata prodotta da Jon M. Chu. Il progetto è stato creato da Dana Fox e Dara Resnik, che hanno il ruolo di showrunner. Brooklynn Prince, la star di The Florida Project, avrà la parte di Hilde Lysiak, una ragazzina che si trasferisce da Brooklyn nella piccola cittadina di provincia dove è cresciuto il padre. Il suo istinto nella ricerca della verità la porta a scoprire un caso irrisolto che tutti in città, compresi i suoi genitori, cercano di non affrontare.

Lysiak è una giornalista tredicenne che è diventata famosa per aver scritto degli articoli su un omicidio avvenuto in Pennsylvania, quando aveva solo nove anni, prima di molti giornalisti esperti.

Chu è impegnato anche come regista e nel cast dei dieci episodi ci sono anche Jim Sturgess, Abby Miller, Louis Herthum, Michael Eston e Kylie Rogers.