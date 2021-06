Home Before Dark 2, Jim Sturgess: “ La verità non è ciò che dice qualcuno, ma i fatti reali”

Home Before Dark: una scena della serie Apple TV+

Nata nel 2006, Hilde Lysiak scrive sull'Orange Street News, giornale locale di Selinsgrove, in Pennsylvania, dal 2014. Quindi da quando aveva solo otto anni. È la più giovane giornalista ammessa nella Society of Professional Journalists (il più antico ordine che rappresenta la stampa in America, fondato nel 1909). Alla sua vita sono ispirate una saga letteraria e la serie tv Home Before Dark, creata da Dana Fox e Dara Resnik per Apple TV+.

Arrivata sulla piattaforma di streaming ad aprile 2020, Home Before Dark ha come protagonisti Brooklynn Prince (The Florida Project, The Turning) nel ruolo di Hilde Lisk e Jim Sturgess (Across the Universe, Cloud Atlas), che interpreta suo padre Matthew. Nella prima stagione Hilde cerca di risolvere il caso di un bambino scomparso, Richie Five, amico d'infanzia di Matt.

A un anno di distanza, Home Before Dark arriva dall'undici giugno con un nuovo ciclo di episodi, dieci in tutto, in cui padre e figlia cercano ancora di venire a capo di questo mistero. Abbiamo parlato della seconda stagione proprio con gli attori Jim Sturgess e Brooklyn Prince, raggiunti in collegamento web.

Nel primo episodio Matt dice a sua figlia di smettere di credere nel caso. Secondo voi smettiamo di essere bambini quando non crediamo più nelle cose?

Jim Sturgess: Forse sì. Nella serie Matt sta cercando di proteggere sua figlia, per non farle percorrere la stessa strada che ha intrapreso lui quando era più giovane. Il caso di Richie Fife ha stravolto la sua vita, gli ha fatto perdere la sua infanzia, ha avuto delle influenze negative su di lui. È normale cercare di proteggere i propri figli dalla negatività: ci vuole equilibrio tra proteggerli e allo stesso tempo cercare di prepararli al mondo. Se vivi cose pesanti quando sei molto giovane, come Matt nella sua infanzia, ci possono essere conseguenze. Lui sente di non essersi goduto l'infanzia. Quindi sì, penso che in parte sia così.

Hilde sa davvero far sentire la sua voce. Quanto è importante che le persone giovani si facciano sentire?

Brooklynn Prince: Penso che i giovani abbiano un grande potenziale: gli adulti, più invecchiano, più hanno la mente piena di conflitti. Mentre i ragazzi sono pieni di onestà e verità. È la cosa più importante al mondo. Per Hilde questo vale ancora di più. È importante per i ragazzi farsi sentire, perché non sono qui solo per giocare: possono avere un grande impatto sul mondo. Il loro senso di verità e saggezza è molto importante per la società di oggi.

I vostri personaggi sono due giornalisti e vogliono trovare la verità. Oggi combattiamo contro le fake news: quanto è importante cercare sempre di raccontare la verità?

Jim Sturgess: Per me è uno dei temi più profondi della serie, soprattutto visti i tempi in cui viviamo. Abbiamo realizzato la serie nel 2020 e abbiamo discusso molto di fake news, di cosa fosse reale o no. Pensiamo a tutto quello che è stato detto sulle elezioni americane, a cosa è successo, alla denuncia di brogli. Sono molto orgoglioso di quello che cerca di dire la serie: dice ai giovani che la verità è importante. La verità non è ciò che dice qualcuno, ma i fatti reali. Oggi è importantissimo, visto quante fonti diverse possono fornire informazioni. È molto facile perdere la verità. Quindi a volte c'è bisogno della visione pura e onesta di una bambina di 10 anni per capire cos'è davvero la verità.