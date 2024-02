Barbie, Greta Gerwig commenta la polemica sugli Oscar:'Sono dispiaciuta più per Margot Robbie'

La regista ha rotto il silenzio circa le discussioni in merito alle mancate candidature per sé e Margot Robbie come regista e attrice.

Dopo settimane di polemiche e discussioni sui social, Greta Gerwig ha commentato in prima persona la mancata candidatura come miglior regista per Barbie e quella come miglior attrice per Margot Robbie.

Barbie: Margot Robbie in una scena

Nominata 'donna dell'anno' dalla rivista Time, Gerwig ha dichiarato:"La mamma di un'amica mi ha detto 'Non posso credere che tu non sia stata nominata'. Ho risposto 'Ma l'ho avuta. Ho ottenuto una nomination agli Oscar (per il miglior film)'. Lei ha risposto 'Oh, è meraviglioso per te!' ed io 'Lo so!'".

Nomination

Anche Margot Robbie non ha ottenuto la candidatura e per questo motivo Gerwig è più dispiaciuta:"Certo che l'avrei voluta per Margot. Ma sono felice che possiamo essere tutte lì insieme". Un sentimento condiviso recentemente anche da Margot Robbie:"Non c'è modo di sentirsi tristi quando sai di essere così benedetta".

Greta Gerwig è diventata la prima regista donna ad aver girato un film che ha incassato un miliardo di dollari al box-office globale. Barbie è candidato a otto premi Oscar: Greta Gerwig è candidata alla miglior sceneggiatura originale e Margot Robbie è candidata al miglior film in quanto produttrice.