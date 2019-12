Holly e Benji: la serie remake arriva su Italia 1 dal 23 dicembre

Holly e Benji torna in TV, su Italia 1, dal 23 dicembre, con 52 episodi di quello che è un remake uscito nel 2018 del mitico anime che ci ha intrattenuto nei pomeriggi della nostra infanzia, davanti alla TV.

Captain Tsubasa, questo il titolo originale dell'anime tratto dal manga omonimo e terzo remake di Holly e Benji, due fuoriclasse, anime di culto dei primi anni '80, arriva in prima visione assoluta anche in Italia. Per richiesta dell'autore del manca e dei produttori della serie, i doppiaggi esteri di questa nuova produzione mantengono il titolo originale della serie e i nomi originali dei protagonisti. Di conseguenza, anche se la storia non cambia, i nomi dei protagonisti saranno diversi: quelli che conosciamo come Oliver e Benjamin, diventeranno Tsubasa e Genzo.

I 30 anni di Holly e Benji : 5 assist per la nostalgia

Nel primo episodio della serie, Tsubasa Oozora, un giovane appassionato di calcio, si trasferisce a Nankatsu con i suoi genitori. Tsubasa fa un giro nella sua nuova città e si ferma nei pressi del campo da calcio scolastico ad assistere ad una disputa tra la Nankatsu, che vorrebbe usare il campo per allenarsi e la Shutetsu che invece lo sta occupando. Genzo Wakabayashi, portiere della Shutetsu, sfida gli avversari e promette di cedere il campo se qualcuno riuscirà a segnare un goal. Tutti i giocatori fanno un tentativo, invano. Tsubasa è stupito dalla bravura di Genzo e chiede a un giocatore di indicargli dove vive. Tsubasa scrive un messaggio di sfida su un pallone e lo lancia con potenza nel giardino di Genzo da sopra una collina.