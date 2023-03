Hogwarts Legacy: i giocatori scoprono un attore di Harry Potter nel videogame

Avete notato che all'interno di Hogwarts Legacy è presente un attore che ha lavorato anche ai film di Harry Potter? Uno dei tratti più affascinanti di questo videogioco risiede proprio nella perizia attraverso cui il mondo è stato costruito, sia in funzione della saga cinematografica che di quella letteraria. Alcuni giocatori più attenti e fissati con la serie si sono resi conto che una voce, in particolare, era molto più familiare delle altre... non a caso.

Galavant: gli attori Vinnie Jones e Luke Youngblood

Molti appassionati, esplorando gli anfratti di Hogwarts Legacy (per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione), hanno notato che nel gioco è presente anche un attore dai film di Harry Potter. Si tratta di Luke Youngblood (come ha rivelato GamingBible), che ha vestito i panni di Lee Jordan nei primi due film, lavorando anche al doppiaggio nel gioco di Harry Potter e l'Ordine della Fenice.

È bene specificare, però, che in Hogwarts Legacy non interpreta il ruolo per cui i fan l'anno conosciuto (non avrebbe alcun senso, dato che la storia è ambientata circa 100 anni prima degli eventi accaduti con Harry Potter e la pietra filosofale), donando la sua voce a: Everett Clopton, Arthur Plummly, Elek ed Ernie Lark.

Hogwarts Legacy: i 5 elementi che ci ricordano la saga cinematografica di Harry Potter

Pur non essendo un personaggio centrale nei film, è comunque interessante e quasi nostalgico sentire nuovamente l'interpretazione di Youngblood in questo mondo.