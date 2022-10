Hocus Pocus: uno degli attori del cult targato Disney era "strafatto" durante le riprese

In una recente intervista su Hocus Pocus, una delle star ha rivelato di essersi sballata durante le riprese del film del '93.

A distanza di 29 anni Omri Katz, la star di Hocus Pocus, ha rivelato di essersi sballato durante le riprese di alcune scene del film targato Disney. Diretto daKenny Ortega, il film seguiva le vicende di tre streghe e sorelle - Winnie (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) - resuscitate nell'odierna Salem, nel Massachusetts, dopo che una particolare candela è stata accesa. L'intera storia si sviluppava principalmente attorno ai giovani protagonisti del posto, come Max Dennison (Katz), un giovane adolescente la cui famiglia si è appena trasferita in città.

Hocus Pocus:una scena del film

Nel corso di una recente intervista con il cast di Hocus Pocus di EW, Omri Katzha rivelato che all'età di 16 anni aveva cominciato a "sperimentare con la cannabis" anche sul posto di lavoro: "Vi dirò cosa ricordo di quel periodo", ha iniziato l'attore, "Stavo sperimentando e mi stavo comportando male anche sul lavoro. Così Kenny si è avvicinato a me prendendomi per la maglietta e urlandomi 'Sei fatto?', gli ho risposto di 'No' quando ovviamente lo ero. Ce l'abbiamo comunque fatta a portare a termine le riprese, ma quell'esperienza sul set è stata una specie di campanello d'allarme".

I 10 film di Walt Disney meno conosciuti, ma da vedere assolutamente

Certamente non si tratta della prima volta in cui sentiamo un giovane attore confessare un ricordo del genere, specialmente quando c'è di mezzo il cinema e il successo. Comunque la fama di Hocus Pocus non ha mai risentito di tutto ciò nel tempo, mantenendo il segreto fino ai giorni nostri e diventando il cult che conosciamo.