Hocus Pocus 3, Bette Midler incita la Disney: "Coinvolgeteci mentre siamo ancora vive"

Bette Midler ha invitato la Disney a realizzare Hocus Pocus 3 il prima possibile, considerando che sono passati 30 anni tra l'uscita del primo film e la realizzazione del sequel.

L'attrice era ospite del talk show Busy This Week in onda su QVC+ quando ha avuto occasione di parlare del cult e di come non si fosse nemmeno resa conto di quanto fosse amato dagli spettatori inizialmente.

L'invito di Bette Midler

Il secondo capitolo della storia ha avuto un ottimo successo su Disney+ dopo l'uscita nel 2022. Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy avevano ripreso le parti avute nel 1993 in Hocus Pocus, film che era stato diretto da Kenny Ortega, mentre la sceneggiatura è firmata da Mick Garris e Neil Cuthbert.

Al centro della trama ci sono tre streghe che vengono, per errore, riportate in vita da un teenager durante la notte di Halloween.

Il sequel, invece, era stato diretto da Anne Fletcher, con una sceneggiatura firmata da Jen D'Angelo.

Nel giugno 2023 era stata confermata la volontà di produrre Hocus Pocus 3 e Midler, dopo un anno dall'annuncio, ha dichiarato: "Non ho visto lo script, ma ne ho sentito parlare. Penso che se lo faranno dovranno sbrigarsi perché il tempo non sta semplicemente andando avanti. Il tempo sta correndo verso il traguardo. Coinvolgeteci fino a quando stiamo ancora respirando!".

Un possibile terzo capitolo?

Nel team che sembra sia al lavoro sul terzo film ci sono Fletcher e D'Angelo, tuttavia per ora non ci sono stati aggiornamenti significativi sul progetto.

Kenny Ortega, parlando del sequel, aveva parlato che sarebbe stato disposto a tornare sul set del terzo film e del suo disappunto nel non essere stato coinvolto: "No, non mi hanno contattato per dirigerlo, ed è stato una delusione, ma, ovviamente, alla fine sono stato davvero di supporto. Volevo che Bette, Kathy e Sarah avessero una seconda occasione di recitare in quel mondo. Devi lasciare andare alcune cose, ci rinunci, vai avanti, non rimani legato a quei progetti, non li possiedi. Avrei adorato tornare sul set e lavorarci di nuovo, ma non l'ho fatto e va bene".