Hocus Pocus 2: il teaser trailer dell'atteso ritorno delle sorelle Sanderson

Disney+ ha appena diffuso il teaser trailer di Hocus Pocus 2, il tanto atteso sequel della celeberrima commedia horror con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. La pellicola, che sancisce il ritorno ufficiale delle sorelle Sanderson, sarà disponibile per lo streaming a partire dal 30 settembre.

Il breve filmato riporta il pubblico a Salem, dove due ragazze adolescenti resuscitano accidentalmente le iconiche sorelle Sanderson accendendo la candela della fiamma nera. Il film è il primo sequel del classico cult della Disney del 1993, che riporterà in scena le sorelle streghe: la pluripremiata attrice Bette Midler (Il club delle prime mogli) nei panni di Winifred Sanderson, la quattro volte vincitrice del Golden Globe Sarah Jessica Parker (Sex and the City, And Just Like That) nei panni di Sarah Sanderson e Kathy Najimy (Sister Act - una svitata in abito da suora) nei panni di Mary Sanderson.

"Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del 17° secolo, e ora loro stanno cercando vendetta", si legge nella sinossi del film. "Ora spetta a tre studenti delle scuole superiori impedire alle streghe fameliche di portare nuovamente il loro caos a Salem."

Il cast include anche: Doug Jones, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belisa Escobedo, Hannah Waddingham, Tony Hale, Sam Richardson, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Paige Henderson e Nina Kitchen. Hocus Pocus 2 è diretto da Anne Fletcher, prodotto da Lynn Harris e Steven Haft e basato su una sceneggiatura scritta da Jen D'Angelo.