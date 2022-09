Hocus Pocus 2: il ritorno delle sorelle Sanderson nella nuova foto del sequel

Diffusa in rete una nuova immagine del sequel di Hocus Pocus, classico Disney del 1993, in arrivo il prossimo 30 settembre su Disney+.

Uscirà a fine settembre su Disney+ Hocus Pocus 2, sequel del classico Disney degli anni '90, che riporterà in scena il trio Sanderson, apparso in una nuova foto, interpretato da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi. Nel nuovo film ci sarà però spazio anche per le controparti giovanili, nei cui panni si celeranno Taylor Henderson, Juju Journey Brener e Nina Kitchen.

Le tre attrici hanno fatto la loro comparsa nel trailer mostrato alcune settimane fa al D23 e adesso sono protagoniste di una nuova immagine diffusa in rete.

Hocus Pocus 2: una nuova immagine del sequel

Questa la sinossi ufficiale: Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studentesse liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell'alba della vigilia di Ognissanti. . Quello delle tre sorelle Sanderson non sarà l'unico grande ritorno in Hocus Pocus 2: anche Doug Jones, infatti, riprenderà il ruolo dello zombie Billy Butcherson. Il resto del cast comprende Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Tony Hale, Sam Richardson e Hannah Wadingham, ma i loro ruoli non sono ancora stati rivelati.

Hocus Pocus 2 debutterà il 30 settembre su Disney+.