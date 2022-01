Hocus Pocus 2: la data di uscita su Disney+ è ufficiale

Il produttore Adam Shankman ha confermato attraverso il suo profilo Instagram la data di uscita di Hocus Pocus 2. Il film sulle tre sorelle Sanderson è in uscita su Disney+ ad Halloween 2022.

Il produttore di Hocus Pocus 2 ha scritto: "Sorelleeee! Riprese terminate! Grazie allo straordinario team di attori, alla crew e a tutti i tecnici! Ci vediamo ad Halloween 2022 su Disney+". Le riprese del sequel di Hocus Pocus hanno avuto inizio lo scorso novembre e il film porterà nuovamente in scena le tre sorelle Sarah, Mary e Winifred Sanderson.

Al progetto si sono uniti anche Doug Jones, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Froy Guiterrez, Sam Richardson, Hannah Wadingham e Tony Hale. Lo sceneggiatore Mick Garris ha dichiarato a Comic Book: "Sono veramente emozionato all'idea di questo sequel sebbene io creda che l'unico motivo per cui il film originale funzionava era da ritrovare proprio nelle performance delle tre attrici che hanno prestato il loro volto alle sorelle Sanderson. All'epoca, il successo fu davvero modesto. Il merito, comunque, va a queste tre grandi attrici!".

Come ci si aspettava, la nuova storia sarà ambientata in epoca contemporanea e le tre streghe, tornate sulla Terra per effetto ancora una volta di uno spiacevole incidente, dovranno vedersela con una nuova generazione di adulti e ragazzini interpretati da volti che gli spettatori più giovani senz'altro conosceranno.