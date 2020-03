Hocus Pocus 2: Adam Shankman alla regia del sequel

Sarà Adam Shankman il regista di Hocus Pocus 2, il sequel del film cult prodotto per Disney+, ma il cast originale non è coinvolto.

Hocus Pocus 2, l'annunciato sequel del film cult prodotto per Disney+, avrà come regista Adam Shankman, già dietro la macchina da presa di Hairspray, ma il cast originale non sembra verrà coinvolto.

Il lungometraggio che verrà prodotto per la piattaforma di streaming sarà scritto da Jen D'Angelo, in precedenza nel team di Workaholics. I fan sono però in attesa di scoprire se Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy appariranno nel secondo capitolo della storia di Hocus Pocus che è stato affidato ad Adam Shankman.

Inizialmente si era accennato all'idea di coinvolgere le tre attrici del lungometraggio originale, tuttavia le trattative sembrano ancora in corso. Le fonti di Variety sostengono infatti che attualmente le star non sono legate al progetto, tuttavia c'è la speranza che saranno coinvolte in qualche modo. Hocus Pocus 2 sarà comunque un sequel.

Midler, nel novembre 2019, aveva dichiarato che sperava di poter recitare nel film: "Spero di avere la possibilità di realizzarlo perché Winifred è ovviamente uno dei miei personaggi preferiti. Non vedo l'ora di leggere lo script e vedremo cosa accadrà".

Il film originale, che ha debuttato nei cinema nel 1993, è stato diretto da Kenny Ortega e scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert, diventando in un secondo momento un vero e proprio cult.