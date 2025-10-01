Him: uno scontro sul campo da gioco turba gli animi nella clip esclusiva dell'horror prodotto da Jordan Peele

L'orrore sui campi da football. Uno degli sport più amati e seguiti dal pubblico americano, e non solo, diventa oggetto di indagine sul male sotto lo sguardo attendo di Jordan Peele, produttore di Him, thriller a sfondo sportivo diretto da Justin Tipping in arrivo nei cinema italiani a partire dal 2 ottobre con Universal Picures.

Una clip esclusiva dedicata al protagonista Tyriq Withers, offerta oggi da Movieplayer.it ci permette di saggiare l'atmosfera inquietante che si respira sul campo da gioco durante un allenamento particolarmente drammatico che vede coinvolto il protagonista del film.

Di cosa parla Him?

Cameron Cade (Tyriq Withers), promettente quarterback che ha sacrificato tutto per il football, è vittima di una terribile aggressione da parte di un fan che gli provoca un trauma cranico. Dopo aver rischiato di veder finire la propria carriera sportiva, Cade riceve un'offerta dal leggendario campione Isaiah White (Marlon Wayans), icona indiscussa del football con otto titoli all'attivo. Dovrà allenarsi nel suo misterioso compound, dove vive con la moglie Elsie, celebre influencer. Ma l'allenamento prende una piega inquietante quando il carisma di Isaiah svela i suoi lati oscuri, intrappolando Cade in una rete da cui non riesce a districarsi.

Diretto da Justin Tipping (Kicks), il film è tratto da una sceneggiatura della Black List firmata da Zack Akers & Skip Bronkie insieme allo stesso Tipping. Fanno parte del cast anche Tim Heidecker, il comico australiano Jim Jefferies, e inoltre la star dell'hip hop Guapdad 4000, il lottatore Maurice Greene, e Tierra Whack, tutti al loro debutto cinematografico.

La descrizione della clip esclusiva

La clip che trovate qui sopra è ambientata nel campo del misterioso compound in cui Cameron Cade viene invitato ad allenarsi. Dopo quello che si presume essere uno scontro un po' troppo violento Cameron interviene per soccorrere un altro giocatore rimasto a terra sotto gli occhi dell'impassibile coach (Jim Jefferies). Quando questo si volta, notiamo che ha il volto ricoperto di sangue. Mentre Cade prova ad aiutarlo si alza ed esplode in una terrificante risata insanguinata che turba l'atleta.

"Ti abbiamo spaventato" dice a Cade, visibilmente turbato, mentre Isaiah White (Marlon Wayans) si avvicina per fargli i complimenti e dare un'occhiata da vicino alla ferita. La musica inquietante accompagna la clip che si conclude con la chiamata degli atleti per il pranzo.