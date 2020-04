Hill House, Mike Flanagan: "La seconda stagione non dovrebbe subire ritardi"

Il regista di Hill House, Mike Flanagan, ha dichiarato che la seconda stagione della serie Netflix non dovrebbe subire ritardi. Secondo Flanagan l'emergenza sanitaria che ha paralizzato il mondo non dovrebbe influire sull'uscita dello show.

The Haunting of Hill House: Elizabeth Reaser in una scena

Come svela la recensione di Hill House, dopo il successo della prima stagione, approdata su Netflix nel 2018, è stato annunciato il ritorno di Hill House, ma con una premessa del tutto diversa, visto che si tratta di una serie antologica. Non è stata confermata una data di uscita specifica per i nuovi episodi, ma in molti indicavano il 2020 come probabile. Al momento, però, tutte le produzioni Netflix sono in pausa, dalla quarta stagione di Stranger Things alla seconda stagione di The Witcher.

Hill House, Michiel Huisman: "Orrore vero, perché è un dramma familiare"

Nel frattempo lo showrunner Mike Flanagan è intervenuto su Twitter per fare il punto della situazione scrivendo che le cose vanno come previsto e per ora lo schedule è stato rispettato perché le riprese sono terminate prima dello stop e al momento il lavoro è in fase di post-production a casa: "Al momento non c'è motivo di pensare che l'uscita slitterà. La serie sta prendendo forma meravigliosamente, sono eccitato".

Going great. Still on schedule, we wrapped before the shutdown and post production has carrying on from home. The show is shaping up wonderfully, I'm thrilled with it. At the moment no reason to think it'll be pushed. @netflix will announce the release date when they're ready. — Mike Flanagan (@flanaganfilm) April 21, 2020

Hill House non è l'unica serie Netflix in fase di post-produzione domestica. Il mese scorso il produttore di The Umbrella Academy Steve Blackman ha rivelato che la seconda stagione dello show dovrebbe essere pronta entro il 2020, ma presto la piattaforma streaming potrebbe trovarsi priva di nuovi contenuti.