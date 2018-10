Hill House, il cast svela gli ingredienti più terrificanti dello show

Girare una serie tv a tema orrorifico può turbare lo stesso cast. La conferma arriva dagli interpreti della serie Netflix Hill House, che si è rivelata una hit globale.

Nel corso di un'intervista, Oliver Jackson-Cohen, che interpreta Luke da adulto, ha dichiarato che la serie è radicata su esperienze reali: "Parliamo di fantasmi, persone che fluttuano nell'aria, persone col collo rotto e spettri, ma in realtà pensiamo subito ai traumi subiti da bambini e a tutto ciò che ci spaventa. Ciò che è davvero terrificante è lo stato in cui versa questa famiglia, le dinamiche che si innestano al suo interno e come questi eventi abbiamo sconvolto il corso della vita dei fratelli."

Gli fa eco Victoria Pedretti, che interpreta Nell da adulta, spiegando "Lo percepiamo come reale, mette i brividi".

"E' la radice della paura" commenta Kate Siegel, interprete di Theo. "Non vuoi perdere la tua famiglia, e ci sono mille cose che potrebbero metterla in pericolo. Ci sono elementi esterni come i fantasmi o i mostri di A Quiet Place - Un posto tranquillo e ci sono dinamiche interne come quelle mostrate in Hereditary - Le radici del male. O ci sono entrambi gli elementi, come in Hill House."

Qui potete leggere la nostra recensione di Hill House, i 10 episodi della serie tv sono disponibili su Netflix.

