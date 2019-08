Hill House esce in blu-ray con la director's cut della serie Netflix!

Hill House uscirà in blu-ray e con una director's cut del regista Mike Flanagan, autore della prima stagione della serie Netflix!

Al momento in cui scriviamo, non sono stati resi noti i principali dettagli sulla extended director's cut di Hill House e la data di uscita del blu-ray, che tuttavia è già possibile pre-ordinare su Amazon USA.

Siamo davvero curiosi di vedere cosa ci aspetta con la versione homevideo di Hill House, quali scene inedite, quali snodi narrativi ci sorprenderanno piacevolmente o quali contenuti extra ci appassioneranno ed emozioneranno. Ci auguriamo soprattutto che l'edizione blu-ray di Hill House arrivi anche in Italia!

Good news, @haunting fans! Just listed, new to the market. Why lease when you can own a lovely estate like Hill House, now even more spacious with director @flanaganfilm’s extended cut of the series! Preorder now, this House is priced to move.https://t.co/2E02P76lAs — Amblin (@amblin) August 16, 2019

Hill House è un moderno adattamento di The Haunting of Hill House, romanzo di Shirley Jackson del 1959. La storia di Hill House si sviluppa continuamente su due piani temporali: i primi anni '90 e e il presente. Protagonisti dell'avvincente storia sono Steven e Olivia Crain e i loro figli: Steven, Shirley, Theodora, Luke, e Nell, che si trasferiscono in una magnifica villa, la Hill House. Steven e Olivia si sono proposti di rinnovare la villa per poi rivenderla ad un prezzo più alto e potersi permettere di costruire la casa dei loro sogni, progettata da Olivia. Tuttavia, una serie di contrattempi rallenta i progetti dei coniugi Crain e, come se non bastasse, nella casa accadono cose strane.

Ricordiamo che Hill House è stata riconfermata da Netflix per una seconda stagione - e Mike Flanagan assicura che Hill House 2 sarà ancora più spaventoso - e che il nuovo capitolo della serie, il cui titolo ufficiale è The Haunting of Bly Manor sarà un adattamento del celeberrimo Giro di Vite di Henry James.