Hill House 2 sarà più spaventoso della prima stagione, assicura Mike Flanagan

Hill House 2 sarà più spaventosa della prima stagione della serie Netflix, parola del creatore Mike Flanagan che si dichiara entusiasta di questa seconda stagione perché molto più spaventosa.

Questa seconda stagione in arrivo prossimamente su Netflix intitolata The Haunting of Bly Manor, sarà basata sul romanzo horror psicologico di Henry James, Il giro di vite, e pare che per i fan ci saranno molte sorprese rispetto alla prima stagione, come annunciato dal regista: "Per i fan di Henry James, sarà abbastanza folle e per le persone che non hanno familiarità con il suo lavoro, sarà incredibilmente spaventoso. Penso già che sia molto più spaventoso della prima stagione, quindi ne sono molto entusiasta."

Hill House, una delle scene più inquietanti della serie Netflix

Fortunatamente per i fan dell'autore, Mike Flanagan ha aggiunto che la storia di Hill House 2 non sarà solo un adattamento di quel romanzo, ma prenderà in prestito elementi da altre opere di Henry James: "Stiamo guardando tutte le storie di fantasmi di Henry James come punto di partenza per la stagione, quindi è una cosa completamente nuova. È un modo fantastico per espandere alcune delle cose che mi sono piaciute nella prima stagione, ma nel quadro di una nuova storia, senza dover essere frenata dalle decisioni che abbiamo preso l'ultima volta."

Hill House: nella vera casa della serie Netflix ci sono i fantasmi?

Il giro di vite di Henry James racconta la storia di una governante, assunta dal ricco zio di due orfanelli affinché si prenda cura di loro. L'uomo non vuole avere nulla a che fare con i nipoti, di cui ha ottenuto la custodia. E così la governante viene spedita al Bly Manor del titolo, una villa di campagna nell'Essex dove dovrà fare da balia ai bambini, Flora e Miles. La donna inizia a vedere un uomo e una donna misteriosi aggirarsi intorno alla casa. Ma nessun altro sembra notarli.

Oltre al ritorno di Flanagan, anche i membri del cast di Hill House, Victoria Pedretti e Oliver Jackson-Cohen interpreteranno nuovi personaggi in questa seconda stagione della serie tv Netflix, mentre non si sa ancora se Carla Gugino tornerà con loro.