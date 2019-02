Highwaymen: Woody Harrelson e Kevin Costner nel trailer del film

Highwaymen - L'ultima imboscata è il nuovo film con protagonisti Kevin Costner e Woody Harrelson e nell'attesa del debutto in streaming, previsto per il 29 marzo, Netflix ha condiviso il trailer ufficiale del thriller.

Il lungometraggio narra la storia, mai raccontata, dei leggendari detective che hanno sconfitto Bonnie e Clyde. I due ex Texas Rangers devono fidarsi del proprio istinto e delle tecniche classiche di indagini per riuscire a risolvere i casi quando l'FBI e le tecniche forensi non riescono ad assicurare i colpevoli alla giustizia.

Frank Hamer e Maney Gault erano ritorni in azione per provare a dare la caccia a Bonnie e Clyde nel 1934. La coppia era accusata di 13 omicidi e diverse rapine e furti.

Ecco il trailer:

La regia è stata affidata a John Lee Hancock e la sceneggiatura è invece firmata da John Fusco (Marco Polo).

Nel cast ci saranno anche Kathy Bates, Kim Dickens, John Carroll Lynch, Thomas Mann e William Sadler.