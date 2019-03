Highwaymen - L'ultima imboscata, la recensione: su Netflix Bonnie e Clyde non sono più eroi

Highwaymen - L'ultima Imboscata: Kevin Costner con Woody Harrelson in una scena

Forse non è propriamente corretto, ma nello scrivere questa recensione di Highwaymen - L'ultima imboscata non possiamo fare a meno di pensare a quel capolavoro fine anni '60 che è il Gangster Story di Arthur Penn, un film che segnò intere generazioni e decretò, in qualche modo, anche l'inizio della New Hollywood. Il film Netflix diretto da John Lee Hancock è invece l'esatto opposto: tradizionalista e conservatore, certamente lontano dalle controversie che accompagnarono oltre 50 anni fa il più famoso film su Bonnie e Clyde.

Eppure la storia narrata questo film è fondamentalmente la stessa, anche se raccontata da un altro punto vista: al centro della trama non vi è la coppia criminale più famosa del mondo, ma coloro che li fermarono la mattina del 23 maggio del 1934, sparando verso di loro e la loro auto oltre mille proiettili. Fu in quel momento storico, con centinaia di persone che accolsero i loro cadaveri in città e diverse decine di migliaia che parteciparono ai loro funerali, che Bonnie e Clyde divennero un vero e proprio mito.

Una trama già nota, raccontata da una prospettiva opposta

In quel momento esatto si conclude anche Highwaymen - L'ultima imboscata e la storia dei due veri protagonisti di questo film, ovvero i due ex Texas Ranger Frank Hamer (Kevin Costner) e Maney Gault (Woody Harrelson) richiamati dalla governatrice Ma Ferguson (Kathy Bates) per porre fine alle sanguinose scorribande dei due innamorati una volta per tutte. E, come ben sappiamo, ci riusciranno, anche se a caro prezzo. Perché l'aspetto veramente interessante della trama di Highwaymen - L'ultima imboscata non è tanto l'indagine, il modo in cui i due arrivano finalmente a mettere la meni sui malviventi, ma le implicazioni morali che comportano determinate scelte.

Ancora più affascinante è il continuo richiamo al passato dei due ranger, al loro passato legato al Vecchio West e ad un mondo che non c'è più. E anche alla difficoltà di capire ed accettare i cambiamenti che stanno avvenendo attorno a loro, quale la fascinazione e mitizzazione proprio dei criminali che inseguono e che sono destinati a fermare. Ma soprattutto come è possibile che questi due bei gangster giovani e innamorati continuo ad uccidere impunemente e senza apparente rimorso, quando i due più anziani non riescono a liberarsi del peso dei morti che li ha accompagnati per tutta la vita?

Due divi per due antieroi

Probabilmente in molti l'avranno già capito, ma è bene sottolinearlo: questo Highwaymen - l'ultima imboscata non è un film d'azione e sicuramente non ha il passo o il tono dei film di oggigiorno. Tradisce anzi un'impostazione un po' troppo "classica", e non stupisce infatti che si tratti di un progetto vecchio a cui inizialmente avrebbero dovuto partecipare Paul Newman e Robert Redford. Un'informazione questa che, una volta assimilata, è davvero difficile togliersi dalla testa, perché quanto sarebbe stato perfetto ritrovare anche Butch Cassidy e Sundance Kid dall'altra parte della barricata? Quanto, tutta questa operazione di rovesciamento, avrebbe acquisito maggiore valore artistico ma soprattutto metacinematografico?

Non che in Highwaymen - l'ultima imboscata Kevin Costner e Wooody Harrelson non funzionino, anzi: molti dei loro dialoghi sono senza alcun dubbio da annoverare tra i migliori momenti del film Netflix, insieme ad un inseguimento "polveroso" e la celebre scena della sparatoria finale. Il problema semmai è proprio nella scelta a monte di un regista come Hancock, e di uno stile fin troppo compassato e riflessivo che, vista anche la durata di oltre due ore, non invoglierà molti spettatori magari (erroneamente) richiamati dal mito di Bonnie e Clyde. I due criminali qui si vedono solo di sfuggita e praticamente non parlano mai: non sono eroi o rivoluzionari, non sono ritratti in modo romantico, ma semplicemente una scusa per raccontare di questi due ranger venuti dal passato e fuori tempo massimo. Una riflessione amara ma non banale che è il vero cuore di un film che sembra provenire da un altro decennio e che invece ritroviamo oggi direttamente nelle nostre case tramite Netflix. È proprio vero che i tempi sono cambiati.

