Highwaymen, Kevin Costner sul tappeto rosso: “Amo raccontare il west americano”

Highwaymen - L'ultima imboscata: Kevin Costner alla premiere di Madrid

Kevin Costner è una star. Lo si percepisce nell'emozione di trovarsi faccia a faccia con lui. Lo si capisce nel cogliere il calore col quale il pubblico di Madrid l'ha accolto al suo arrivo sul tappeto rosso della premiere di Highwaymen - L'ultima imboscata nella capitale spagnola, un evento in grande stile organizzato nel cinema Capitol sulla Gran Via, con inservienti in abiti d'epoca e tante personalità dell'intrattenimento spagnolo a far da contorno al protagonista di Robin Hood, Balla coi lupi e JFK. Pochi titoli che fanno subito capire quanto Costner abbia spaziato tra generi e ambientazioni, tanto da suscitare la nostra curiosità su quale sia la sua preferita da raccontare, che si è rivelata essere il west, l'affascinante ovest americano.

Nel film Netflix, in catalogo dal 29 Marzo 2019, l'attore interpreta Frank Hamer, ex ranger richiamato in servizio per catturare i due popolari criminali Bonnie e Clyde. Un incarico duro, difficile e pericoloso, per il quale Hamer sceglie di essere affiancato da un ex collega, un uomo altrettanto forte e determinato che risponde al nome di Maney Gault e ha, nella finzione scenica, il volto intenso di Woody Harrelson. Un cast di tutto rispetto per il film diretto da Johnny Lee Hancock, già regista di The Founder e Saving Mr. Banks, che ci porta nell'ambiente degli anni '30 per seguire le fasi conclusive della caccia ai due criminali.

Proprio sul rapporto tra Hamer e Gault, sulla chimica creata da Costner e Harrelson, si è concentrata una delle nostre domande nel poco tempo a nostra disposizione sul tappeto rosso di Madrid, consapevoli che avremmo avuto modo di approfondire in altra sede il film Netflix e i suoi temi (e potete farlo anche voi nella nostra recensione di Highwaymen - L'ultima imboscata). Un film dal passo lento, che si concentra sui suoi protagonisti e ci fa vivere la difficoltà del lavoro che dovevano portare a termine e il duro mondo in cui si dovevano muovere per farlo.

Highwaymen - video intervista a Kevin Costner sul tappeto rosso