High School Musical: The Musical: La serie, Disney+ annuncia uno speciale natalizio

Lo speciale natalizio di High School Musical: The Musical: La serie, con una raccolta di canzoni di natale, arriverà su Disney+ in tempo per le Feste.

High School Musical: The Musical: La serie tornerà presto su Disney+ quest'anno, giusto in tempo per Natale con una puntata speciale girata appositamente per le Feste, che durerà 45 minuti e sarà caratterizzata da una speciale raccolta di canzoni a tema.

Il cast eseguirà una raccolta di canzoni di Natale, Hanukkah e Capodanno e condividerà i ricordi più belli delle vacanze, in questa puntata intitolata High School Musical: The Musical: The Holiday Special, come racconta il comunicato ufficiale a nome del creatore e produttore esecutivo Tim Federle: "Le vacanze ci ricordano l'importanza universale della famiglia e dei cari. Il cast di 'High School Musical: The Musical: La serie' è come una famiglia e siamo lieti di avere l'opportunità di condividere la loro musica e tradizioni preferite di Natale con i nostri spettatori."

Gli abbonati a Disney+ potranno vedere la puntata speciale di High School Musical: The Musical: La serie il prossimo 11 dicembre e il cast sarà composto sempre da Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St.Cyr e Kate Reinders.

Inoltre, per coloro che non possono aspettare fino a dicembre per ascoltare il cast cantare i classici delle vacanze natalizie, la colonna sonora dello speciale, High School Musical: The Musical: The Holiday Special: The Soundtrack, sarà disponibile sulle piattaforme di streaming a partire dal 20 novembre.