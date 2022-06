Hideo Kojima: la sua nuova fatica è un videogame horror con Margaret Qualley

Finora i progetto futuri di Hideo Kojima e della sua Kojima Productions erano avvolti nel mistero, ma nuove anticipazioni rivelerebbero che creatore di Death Stranding sarebbe impegnato nella genesi di un nuovo videogame horror chiamato Overdose che vede coinvolta l'attrice Margaret Qualley.

Il primo a diffondere la notizia è l'insider di Try Hard Guides, Tom Henderson. Nell'articolo di cui Kojima Productions ha chiesto la rimozione dal web, Henderson afferma di aver visto alcune scene di Overdose, che vede come protagonista l'attrice Margaret Qualley, nota per il suo ruolo di Mama in Death Stranding, con indosso un vestito blu. Le sequenze mostrerebbero il suo personaggio intento a camminare attraverso alcuni corridoi bui con una torcia. Dopo un improvviso jump scare, viene visualizzata la scritta "GAMEOVER" seguita dal nome di Hideo Kojima e dal titolo del gioco.

Un altro tweet rivelerebbe parte del logo di Overdose. La persona che lo ha diffuso sarebbe lo stesso utente Twitter che avrebbe fatto trapelare in rete il nuovo State of Play prima della diffusione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul videogioco che a quanto riferito può essere giocato in prima persona o in terza persona.