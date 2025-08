Hideo Kojima elogia Superman di James Gunn: "Un film profondo e umano"

Il visionario Hideo Kojima, noto per aver rivoluzionato il mondo dei videogiochi con Metal Gear Solid e Death Stranding, ha recentemente condiviso la sua personale opinione su Superman, il film diretto da James Gunn che sta inaugurando la nuova fase del DC Universe.

Il creativo giapponese ha descritto il film come un'opera "profondamente umana", capace di guardare a Clark Kent non più come un'icona inarrivabile, ma come un uomo tra gli uomini.

Hideo Kojima racconta il suo primo incontro con il Superman di Gunn

In un post sui social media, Kojima ha spiegato di aver visto il film solo di recente, dopo un lungo tour promozionale per il suo prossimo videogioco. "Questa mattina sono finalmente riuscito a vedere Superman di James Gunn. È stato bellissimo. Non era né dark, né stiloso, né 'super' in senso classico", ha scritto. "È un film che osserva Clark Kent e Superman da un punto di vista umano, con delicatezza e rispetto".

Superman: David Corenswet in una foto del film

L'autore ha anche commentato la scelta musicale del regista, definendo "perfettamente punk" l'uso del brano Punkrocker dei Teddybears con la voce di Iggy Pop nei titoli di coda. Secondo Kojima, questa scelta racchiude lo spirito autentico del film, in bilico tra ribellione e cuore.

Il successo del film al botteghino e il futuro del DCU

Il Superman di Gunn ha ottenuto un'accoglienza molto positiva da parte di pubblico e critica: su Rotten Tomatoes ha raccolto l'83% di recensioni favorevoli e un impressionante 91% dal pubblico. Al box office, il film ha già superato i 500 milioni di dollari a livello globale, segnando un avvio incoraggiante per la nuova direzione dei DC Studios.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Il futuro del personaggio non è ancora stato rivelato ufficialmente, ma si parla di una possibile apparizione nel film su Supergirl e di un progetto corale che potrebbe includere anche Batman in stile World's Finest.

Il cast e l'approccio unico di James Gunn

Il film vede David Corenswet nei panni del protagonista, affiancato da Rachel Brosnahan come Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo del villain Lex Luthor. Completano il cast attori come Nathan Fillion, Edi Gathegi, Isabela Merced e Milly Alcock.

Superman: David Corenswet, Frank Grillo in una scena

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn ha voluto raccontare Superman come un eroe spinto da empatia e fede nell'umanità, allontanandosi dalle atmosfere cupe dei precedenti adattamenti. Una scelta che ha colpito anche Kojima, il quale ha sottolineato come il film riesca a fondere azione e intimità con sorprendente naturalezza.

Nel frattempo, Hideo Kojima è concentrato sulla promozione di Death Stranding 2: On the Beach, attesissimo sequel del suo gioco del 2019. Il tour internazionale lo ha portato in diverse città, ma non gli ha impedito di rimanere aggiornato su ciò che accade anche nel mondo del cinema, un'arte che ha sempre dichiarato di amare profondamente.