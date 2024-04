Heroes: il creatore della serie annuncia un altro reboot 'ambientato anni dopo l'originale'

Come confermato da Deadline, Tim Kring sta sviluppando una nuova serie reboot di Heroes, da lui creata nei primi anni Duemila.

Il reboot, al momento intitolato Heroes: Eclipsed, sarà ambientato anni dopo gli eventi della serie originale di supereroi, mentre nuovi umani evoluti stanno scoprendo i loro poteri. Kring sarà produttore esecutivo del nuovo reboot insieme al suo manager, Jordan Cerf di Mosaic. Il cast non è ancora stato annunciato, ma ci si aspetta l'arrivo dei primi nomi nei prossimi mesi.

Heroes è andato in onda per quattro stagioni sulla NBC dal 2006 al 2010 e ha avuto come protagonisti Hayden Panettiere, Jack Coleman, Milo Ventimiglia, Masi Oka, Zachary Quinto, Sendhil Ramamurthy, Ali Larter, Adrian Pasdar e Greg Grunberg.

Kring era già tornato una prima volta sulla sua creatura producendo la serie limitata del 2015 Heroes Reborn, con Coleman che ha ripreso il suo ruolo di Noah Bennet. Zachary Levi, Robbie Kay, Kiki Sukezane, Ryan Guzman, Rya Kihlstedt e Judith Shekoni sono tutti apparsi in brevi momenti di Heroes Reborn.

Un brand molto elastico

Già nel 2015, durante la promozione di "Reborn", Kring aveva ventilato la possibilità di sviluppare altre trame nell'universo di Heroes ambientate dopo la serie evento di 13 episodi.

"Ho sempre pensato che il brand fosse abbastanza elastico e con una premessa abbastanza ampia", aveva detto Kring. "È uno show su persone normali con poteri straordinari. Si tratta di un numero indeterminato di persone sparse in tutto il mondo che devono salvare il mondo. Sono fiducioso che potremo trovare altre storie da raccontare con alcuni personaggi che ritorneranno e altri completamente nuovi".

Il progetto televisivo più recente di Kring è stata la serie drammatica del 2019 Treadstone. Ambientata nel mondo di Jason Bourne, la serie aveva come protagonisti Jeremy Irvine, Taracy Ifeachor e Omar Metwally, ma è stata cancellata dopo appena una stagione. Tra gli altri progetti di Kring figurano le serie Touch, Dig e Crossing Jordan.