Treadstone: il secondo trailer della serie ambientata nel mondo di Jason Bourne

Treadstone, di cui è stato presentato il secondo trailer, arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video dal 10 gennaio in più di 200 paesi al di fuori degli Stati Uniti per raccontare una nuova storia ambientata nel mondo di Jason Bourne.

Il video mostra i personaggi principali che si "risvegliano", entrando così in azione e trovandosi in difficoltà nell'affrontare degli istinti e delle missioni che prevedono anche violenza e morte.

La serie esplora infatti la storia dalle origini a oggi della famosa Operazione Treadstone, il celebre programma di operazioni segrete sotto copertura della CIA, che utilizza la modifica dei comportamenti per trasformare alcune reclute in assassini quasi sovrumani.

Tutti gli episodi della prima stagione di Treadstone saranno disponibili su Prime Video e seguiranno le vicende degli agenti dormienti in tutto il mondo che vengono misteriosamente "risvegliati" per adempiere alle loro missioni mortali.

Brad Beale, Vice President of World Wide Content Licensing per Prime Video, ha dichiarato: "I film di Bourne sono molto popolari tra il nostro pubblico in tutto il mondo e siamo entusiasti di vedere questa saga diventare una serie per la TV con Treadstone. I clienti Prime amano gli show d'azione e di intrighi come Tom Clancy's Jack Ryan o la nostra serie di successo anti-supereroi The Boys e sappiamo che Treadstone si dimostrerà un nuovo valore aggiunto per Prime Video nel 2020".

Prodotta da UCP, Treadstone è sviluppata e prodotta da Tim Kring ("Heroes"). Ben Smith e Jeffrey Weiner ("Bourne" franchise) saranno produttori esecutivi. Nel cast della serie si vedranno Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally, Brian J. Smith, Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle e Michelle Forbes.