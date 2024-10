Heretic: gli spettatori sentiranno vero profumo di torta di mirtilli durante l'horror con Hugh Grant

A24 farà profumare di mirtillo alcune sale cinematografiche durante una scena cruciale del prossimo film horror di Hugh Grant, Heretic.

Lo studio cinematografico indipendente ha stretto una collaborazione con Joya Studio per portare proiezioni multisensoriali in esclusiva nelle sale Alamo Drafthouse di tutta la nazione. La coinvolgente esperienza cinematografica avrà luogo durante le proiezioni anticipate del 30 ottobre, prima dell'uscita del film negli Stati Uniti, prevista per l'8 novembre.

Heretic segue due giovani missionarie (Sophie Thatcher e Chloe East) che bussano alla porta sbagliata e incontrano il diabolico Mr. Reed (Grant). Come si vede nel trailer, le due dicono a Mr. Reed che non possono entrare in casa sua senza la presenza di un'altra donna, e Mr. Reed assicura loro che sua moglie sta preparando una torta ai mirtilli in cucina.

Mentre le due malcapitate discutono dell'importanza della religione con il signor Reed, questi va in cucina a controllare la torta. Una volta nell'altra stanza, le giovani donne notano una candela profumata ai mirtilli sul tavolo e si rendono conto con orrore che non c'è nessuna torta e nessuna moglie. La loro fede viene presto messa alla prova quando lottano per sfuggire alla sua trappola mortale.

Hugh Grant dà il via a un gioco "diabolico" nel trailer di Heretic

L'aroma sarà attivato nei cinema Alamo grazie alla tecnologia di atomizzazione di Joya Studio, che impiega la diffusione dell'aria fredda per disperdere le molecole profumate sotto forma di aria fine e secca senza l'uso di calore, acqua o alcol. Joya ha già collaborato con A24 per creare candele basate sul trofeo butt plug visto in in Everything Everywhere All at Once.

I registi di Heretic, Scott Beck e Bryan Woods, hanno dichiarato: "La torta di mirtilli viene attivata dal signor Reed di Hugh Grant come metafora della fede cieca e come inquietante promemoria per mettere in discussione tutto. Quando abbiamo sentito per la prima volta l'idea audace di A24 di resuscitare l'esperienza multisensoriale per sottolineare questa sequenza cruciale, ci ha fatto ululare dalle risate. Siamo entusiasti che il pubblico abbia questa opportunità unica di immergersi nel mondo del film".