Hugh Grant dà il via a un gioco "diabolico" nel trailer di Heretic

Il film thriller-horror Heretic con star Hugh Grant arriverà nei cinema americani il 15 novembre e online è stato condiviso il final trailer.

Nel video si vede l'incontro tra due giovani mormone e un misterioso uomo che le mette di fronte a una prova potenzialmente mortale.

Il trailer inedito

Scott Beck e Bryan Woods hanno scritto e diretto Heretic, film che ha debuttato al Toronto Film Festival venendo accolto in modo molto positivo da parte della critica e del pubblico.

A conquistare in particolare è stata l'interpretazione del protagonista Hugh Grant, alle prese con un personaggio enigmatico che lo ha messo alla prova in una fase della sua carriera in cui l'attore ha dichiarato che si considera "troppo vecchio" per continuare a essere protagonista di commedie romantiche come accaduto in passato con cult come Notting Hill o Quattro matrimoni e un funerale.

Ecco il trailer inedito:

Il team che ha realizzato l'horror

Heretic, secondo la sinossi ufficiale, racconta la storia di due giovani missionarie che vengono obbligate a dimostrare la propria fede quando bussano alla porta sbagliata e vengono accolte nella sua casa dal diabolico Mr. Reed, ritrovandosi alle prese con un gioco mortale.

Nel cast ci sono anche Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chloe East (The Fabelmans) e Topher Grace (That '70s Show).

Hugh Grant: "Sono troppo brutto e vecchio per interpretare ancora commedie romantiche"

Beck e Woods hanno firmato in precedenza la sceneggiatura di film come A Quiet Place e The Boogeyman, oltre ad aver diretto Nightlight, Haunt e 65.

Le riprese del film thriller a sfumature horror si sono svolte lo scorso autunno a Vancouver nonostante fosse in corso lo sciopero SAG-AFTRA, grazie a un accordo provvisorio approvato dal sindacato degli sceneggiatori e quello degli attori che stavano cercando di ottenere condizioni di lavoro migliori per le categorie professionali.