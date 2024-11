Hugh Grant: "nonostante la mia imitazione di Jar Jar Binks in Heretic, non ho mai visto Star Wars"

Nel film thriller-horror che lo vede protagonista in un ruolo per lui insolito, Grant esegue anche un'imitazione dell'odiato personaggio di Star Wars

Hugh Grant ha recentemente rivelato che, nonostante l'imitazione di Jar Jar Binks che possiamo vedergli eseguire nel nuovo thriller-horror Heretic, non ha mai visto alcun film di Star Wars.

Grant si è addentrato in un territorio decisamente più insolito per i suoi standard con Heretic, film prodotto dalla A24, dove interpreta un uomo eccentrico e sinistro di nome Mr. Reed, che ha un'inclinazione per l'umorismo macabro.

La pellicola, scritta e diretta da Scott Beck e Bryan Woods, segue una coppia di giovani missionarie mormoni, interpretate da Sophia Thatcher e Chloe East, che si ritrovano alla mercé dei giochi mentali sempre più terrificanti dell'inquietante personaggio interpretato da Grant.

In un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Grant ha ammesso di non aver mai visto nessun film di Star Wars, tanto meno il primo prequel del franchise, Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, in cui Jar Jar Binks fece il suo controverso debutto nel 1999: "Uno dei miei segreti più inconfessabili è che non ho mai visto un film di Star Wars. Nella mia infinita scrupolosità, ho fatto delle ricerche e ne ho visto un po'. Credo di averlo visto su YouTube".

Heretic, Hugh Grant si è ispirato ad alcune celebri persone per il suo ruolo nell'horror

Il co-sceneggiatore e regista Scott Beck ha aggiunto che l'imitazione di Jar Jar da parte di Grant è stato un esempio del suo incredibile talento nell'improvvisazione:

"Era un esempio di qualcosa che Hugh avrebbe voluto tenere volutamente nascosto fino a quando la macchina non avesse girato, per non svelarlo. Ci sono così tanti momenti nel film in cui iniziavamo la ripresa e lui seguiva il copione e poi aggiungeva una piccola parola o una punteggiatura. In quei momenti era vero e autentico e allo stesso tempo esilarante. Anche se il film si colloca in un genere più cupo, l'interpretazione è solida, ma si basa anche sul suo black humor". Heretic esce oggi nelle sale americane.