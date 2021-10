Hereafter: il libro che ha ispirato lo sceneggiatore a scrivere il film

Un'intervista esclusiva con Peter Morgan, lo sceneggiatore di Hereafter, ha rivelato che un libro ha ispirato il copione della pellicola di Clint Eastwood.

Hereafter, diretto da Clint Eastwood, racconta la storia di tre persone, costantemente perseguitate dalla loro mortalità. Lo sceneggiatore e produttore esecutivo Peter Morgan scrisse il copione della pellicola ispirandosi ad un libro che lo colpì profondamente e lo spinse ad esplorare i modi in cui la morte tocca individui diversi in modi diversi.

Matt Damon e Frankie McLaren, protagonisti maschili di Hereafter

Durante un'intervista del 2010, alla domanda del giornalista: "Cosa ti ha ispirato a scrivere questa sceneggiatura e cosa ha reso la morte un argomento che volevi esplorare?" Morgan ha risposto: "Beh, lessi un libro di un giornalista inglese, intitolato Before I Say Goodbye. Parla di una donna che, dopo aver perso sua sorella, cerca di connettersi con lei in ogni modo possibile, mi commosse moltissimo."

"Dopo averlo letto pensai: 'Che tematica interessante. Fammi pensare un po' a come poter scrivere un film su un tema del genere'. Hereafter è ciò che è emerso da quella esperienza. Chi l'avrebbe mai detto." Ha spiegato lo sceneggiatore. "Il primo personaggio che mi è venuto in mente è stato il gemello, poi il personaggio di Matt Damon e poi il personaggio di Cecile."

Un'immagine di Matt Damon dal film Hereafter

Peter Morgan ha concluso l'intervista, a proposito del libro che ha ispirato Hereafter, con le seguenti parole: "Sentivo che ognuno di quei personaggi aveva bisogno degli altri due. Ho pensato che fosse troppo binario un film con solo Matt e il ragazzo, che vivono in un mondo in cui accadono cose come tsunami e attacchi terroristici e la morte può essere imminente, improvvisa e inaspettata."