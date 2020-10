Hereafter: nel cast del film c'è una vera sensitiva?

In Hereafter Sarah-Jane De Crespigny interpreta la paziente di un centro di riabilitazione ma ha affermato di essere una vera sensitiva nella vita reale.

Sarah-Jane De Crespigny, che in Hereafter, un film del 2010 diretto da Clint Eastwood, interpreta la paziente di un centro di riabilitazione, ha affermato di essere una vera sensitiva oltre che un'attrice e un'investigatrice paranormale di fama mondiale.

Un'immagine di Matt Damon dal film Hereafter

La De Crespigny ha avuto qualche ruolo di spicco, ad esempio ha interpretato una strega del ministero in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, la madre di un mago in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, e una strega dell'anfiteatro in Animali fantastici - I crimini di Grindelwald.

Durante un'intervista online l'attrice e sensitiva statunitense ha dichiarato: "Ho una vasta conoscenza dell'industria cinematografica e televisiva, avendo prodotto, diretto e presentato la mia serie di investigazioni paranormali 'Soulseekers'."

Cécile De France, protagonista femminile del film Hereafter

"Ho recitato come personaggio principale in vari film e serie, sono apparsa come artista non protagonista in diversi grandi film di Hollywood e ho anche esperienza in teatro. Come attrice, il mio aspetto giovane, fisico unico e le caratteristiche del viso mi fanno risaltare. Sono particolarmente interessata ai drammi d'epoca e all'horror." Ha concluso la De Crespigny.