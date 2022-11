Hercules: il live action Disney sarà un musical sperimentale ispirato da TikTok

Dopo i numerosi live action Disney tratti dai più celebri film d'animazione c'è molta attesa per l'adattamento di Hercules, forse uno dei più amati di sempre dai fan. Il nuovo progetto sarà prodotto da AGBO, la casa di produzione dei fratelli Joe e Anthony Russo, e diretto da Guy Ritchie, già regista del live action di Aladdin.

Sono stati proprio i due a rivelare nuovi dettagli sul film in un'intervista esclusiva ai microfoni di Variety, parlando di un approccio non convenzionale. "Guy è perfetto per Hercules perché riesce a sperimentare sempre cose nuove e anche la Disney è entusiasta di vedere cosa porteremo sul tavolo. Il film sarà un musical ispirato, se così possiamo dire, da TikTok" ha dichiarato Joe Russo.

Il regista ha poi aggiunto: "Il pubblico di oggi è stato addestrato da TikTok, giusto? Che cosa si aspettano da un musical? Questo può essere molto divertente e aiutarci a spingere un po' più in là i confini di come si esegue un musical moderno". Il live action sarà quindi un omaggio al film d'animazione, ma rivisitato in chiave moderna. Al momento non è stata annunciata una data di uscita né il cast che ne farà parte.

Il film originale, uscito nel 1997, aveva incassato in tutto il mondo 153 milioni di dollari e raccontava la storia del figlio di Zeus e Hera che veniva privato della sua immortalità da bambino, diventando un vero eroe. Alla regia di Hercules c'erano Ron Clements e Jon Musker e tra gli elementi più apprezzati del progetto c'erano i brani musicali composti da Alan Menken.