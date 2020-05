Hercules: in arrivo il film live action Disney prodotto dai fratelli Russo

Hercules, il film animato della Disney, avrà un remake live-action in fase di sviluppo prodotto dai fratelli Russo, i registi di Avengers: Endgame.

Le prime notizie relative al progetto sono state diffuse oggi dallo studio, scoprendo così anche chi si occuperà della sceneggiatura.

Al lavoro sull'adattamento del popolare lungometraggio distribuito nelle sale nel 1997 sarà David Callaham, già autore di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Joe e Anthony Russo si occuperanno della nuova versione di Hercules tramite la propria casa di produzione AGBO.

Il film originale aveva incassato in tutto il mondo 153 milioni di dollari e raccontava la storia del figlio di Zeus e Hera che veniva privato della sua immortalità da bambino, diventando un vero eroe.

Alla regia ci saranno Ron Clements e Jon Musker e tra gli elementi più apprezzati del progetto c'erano i brani musicali composti da Alan Menken.