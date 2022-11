Henry Cavill sarà il nuovo Wolverine o James Bond? L'attore commenta i desideri dei suoi fan

Uno dei risultati del grande successo di Henry Cavill si rispecchia nei suoi stessi fan, e nel fatto che continuano imperterriti a proporlo e a proporgli alcuni ruoli per cui, almeno secondo loro, sarebbe perfetto. Fra questi ritornano sempre in cima alla lista quello di Wolverine negli X-Men e quello di James Bond (quest'ultimo in realtà in passato ha quasi incrociato il suo destino con quello dell'attore).

Nel corso di una recente intervista con USA Today, Henry Cavill ha risposto alle domande su questo particolare aspetto del proprio fandom, chiedendogli cosa ne pensa del fatto che lo suggeriscono continuamente per uno di quei personaggi.

007, Henry Cavill: "Voglio essere il nuovo James Bond"

Questa è stata la sua risposta: "È estremamente lusinghiero leggere tutti quegli articoli che puntano sempre su Bond e sui loro ruoli preferiti per me. Si tratta di una situazione che mi piace, ovviamente. Ma dipende tutto da quanto tempo ho a disposizione, e questi ruoli devono essere rispettati, richiedendo anche molto lavoro nel caratterizzarli. Non si può passare con leggerezza da un ruolo iconico all'altro, senza le dovute tempistiche di preparazione".

Una risposta estremamente razionale che comunque non nega in alcun modo un futuro coinvolgimento di Cavill in uno dei due personaggi.