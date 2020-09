Henry Cavill e Superman in trend su Twitter: i fan vogliono il suo ritorno nel DCEU

Il pubblico chiede a gran voce il ritorno del Man of Steel - l'Uomo D'Acciao - e di Henry Cavill nei panni di Superman con un nuovo trend topic su Twitter.

Henry Cavill Superman è la parola d'ordine del momento su Twitter, apparentemente in risposta a un tweet dell'account TNTDrama (via CBR), che aveva postato una foto dell'attore con indosso il costume di Superman visto in Man of Steel abbinato alla caption "Siamo tutti d'accordo, allora Henry Cavill Superman".

E considerato il responso degli utenti del web, parrebbe proprio di sì, o almeno, una buona fetta dell'internet lo è: ridateci Henry Cavill come Superman.

E che a breve sarà HBO Max a darci l'opportunità di rivedere Cavill in azione nella Justice di Zack Snyder è in realtà una magra consolazione, perché i fan rivogliono Henry nel ruolo anche per progetti futuri.

Di un ritorno del protagonista di The Witcher nel DCEU si era in realtà parlato abbastanza di recente, quando è stata diffusa la notizia che Cavill avrebbe interpretato nuovamente Clark Kent in occasione di non specificati camei all'interno di altri film del Multiverso - e con gran dispiacere di molti, non si è fatta menzione di Man of Steel 2 se non per negare che fosse quello il titolo di cui si stesse parlando-.

Poco dopo, tuttavia, altri report avrebbero smorzato gli entusiasmi, affermando che non era ancora stato deciso nulla di concreto. Al momento, non sappiamo quali siano le intenzioni della Warner per il personaggio, ma nel frattempo, ci pensa il Twitterverse a tenere alti gli spiriti.

E voi, che ne pensate? Vorreste il ritorno di Henry Cavill nel DCEU?