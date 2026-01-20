"Henry Cavill sarebbe perfetto": i fan deI Signore degli Anelli lo vogliono in questo ruolo iconico

Mentre prosegue lo sviluppo del prossimo film del franchise, The Hunt for Gollum, i fan stanno facendo sentire la propria voce sul possibile nuovo volto di uno dei protagonisti della saga

I fan de Il Signore degli Anelli stanno chiedendo a gran voce che Henry Cavill faccia rientro nel mondo del fantasy nei panni di un personaggio iconico che tornerà protagonista del prossimo film, The Hunt for Gollum.

L'idea che Cavill, già star di The Witcher, interpreti Aragorn, l'erede di Isildur nel prossimo film de Il Signore degli Anelli si è fatta strada in seguito alle voci secondo cui Viggo Mortensen, che ha interpretato il personaggio nella trilogia originale Il Signore degli Anelli, non tornerà nel cast.

A fare ritorno dovrebbero essere invece Andy Serkis nei panni di Gollum, Ian McKellen in quelli di Gandalf ed Elijah Wood in quelli di Frodo, nel film che si svolge durante gli eventi de La compagnia dell'anello.

The Witcher 2: Henry Cavill in una foto della serie Netflix

Un ritorno al fantasy per Henry Cavill?

I fan di Cavill sanno che l'attore, celebre soprattutto per il ruolo di Superman nel DC Extended Universe, è in grado di interpretare un guerriero fantasy grintoso grazie alle tre stagioni in cui ha interpretato Geralt di Rivia nell'adattamento Netflix dei videogiochi The Witcher.

Cavill ha lasciato The Witcher, secondo quanto riferito a causa di divergenze creative con gli sceneggiatori, ed è stato sostituito da Liam Hemsworth nella quarta stagione dello show su Netflix. Un ruolo in The Hunt for Gollum rappresenterebbe un trionfale ritorno al genere fantasy per l'attore.

Cavill è anche noto per essere un fan sfegatato di fantasy e fantascienza, quindi non sarebbe una sorpresa scoprire che conosce bene il canone della Terra di Mezzo. Se dovesse interpretare il ruolo di Aragorn, si unirebbe anche a uno dei franchise cinematografici più celebrati di sempre.

Enola Holmes 2: Henry Cavill in una scena

Quali sono i prossimi progetti dell'ex Superman?

Nei prossimi mesi, vedremo Cavill recitare in Enola Holmes 3, dove tornerà nei panni di Sherlock Holmes nella saga Netflix, e sarà protagonista di un adattamento live-action di Voltron prodotto da Amazon/MGM, la cui produzione si è già conclusa e si attende l'uscita nel 2026. Sta inoltre lavorando al reboot di Highlander nel ruolo del guerriero immortale Connor MacLeod, con riprese già avviate e un'uscita stimata tra il 2027 e il 2028.

Inoltre, è coinvolto come attore ed executive producer nell'ambizioso adattamento di Warhammer 40.000 per Prime Video ancora in fase di sviluppo. Altri progetti includono In the Grey (con Jake Gyllenhaal) in fase di post-produzione.