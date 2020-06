Henry Cavill a Patrick Stewart: "Mi ha dato coraggio dopo un provino andato male"

Henry Cavill ha incontrato virtualmente Patrick Stewart in un'intervista doppia, omaggiando l'attore per averlo aiutato a superare un provino importante.

Sir Patrick Stewart e il collega attore Henry Cavill hanno condiviso un'intervista questa settimana, per la serie Actors on Actors di Variety, e la star di Superman ha parlato molto bene del suo collega, definendolo un'ispirazione per il suo lavoro e raccontando di un particolare provino andato male.

Henry Cavill ha, infatti, condiviso la storia di un provino effettuato alla presenza di Patrick Stewart proprio all'inizio della sua carriera. Nel 2003, Henry Cavill si presentò alle audizioni di The Lion in Winter, adattamento cinematografico di un'omonima serie tv, durante il quale doveva confrontarsi proprio con Patrick Stewart: "Ci siamo conosciuti molti anni fa, credo fosse il 2003. Ero incredibilmente nervoso per l'audizione di fronte a un attore del tuo calibro. Sono andato al provino e avevo trascorso settimane a imparare le mie battute. Quando sono entrato, ero da talmente preso dalla frenesia che ho completamente sbagliato l'audizione. Non ricordavo le mie battute e ho dimenticato come comportarmi."

L'attore ha continuato raccontando che, nonostante il fallimento iniziale, non ha voluto arrendersi, soprattutto per fare bella figura con Patrick Stewart: "Poi sono partito con la coda tra le gambe e ho chiamato immediatamente il mio agente. Sei stato molto gentile e hai detto, 'Grazie mille'. Mi era chiaro che non avrei avuto questo ruolo. Poi ho pensato 'Non ho intenzione di fallire un'audizione di fronte a Patrick Stewart. Quindi il mio agente ha organizzato un secondo provino e quando sono tornato mi hai detto 'Sono contento che tu sia tornato'. Questo mi ha dato tanta forza per la mia carriera"

Un'esperienza molto stimolante per Henry Cavill che grazie alla gentilezza e all'esempio di Sir Patrick Stewart ha avuto la forza di andare avanti, avendo sempre l'ispirazione per fare il suo lavoro al meglio possibile e non arrendersi.