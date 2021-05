Henry Cavill difende la sua fidanzata e il loro rapporto: "Basta negatività, siate felici per me"

La vita privata delle celebrità è sempre al centro dell'attenzione, ma a volte può essere troppo anche per loro. Lo sa bene Henry Cavill, che ha difeso la fidanzata e la loro relazione, ufficializzata di recente, dalla negatività dei fan. Nel suo ultimo post su Instagram, l'attore ha fatto una richiesta precisa ai fan, dopo essersi ritrovato a vivere una situazione poco piacevole sui social.

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

L'attore di The Witcher ha infatti da poco ufficializzato la sua relazione con Natalie Viscuso, Vice Presidente di Legendary Entertainment, e sembra che i follower non abbiano reagito al meglio, portando Cavill a redigere un lungo messaggio nel quale chiede, con la sua caratteristica gentilezza ed educazione, maggior supporto da parte dei propri fan.

"Cari fan e follower, volevo fare un piccolo annuncio alla comunità. Non ho potuto fare a meno di notare che una certa animosità in quest'ultimo periodo si sta facendo sempre più prevalente nel mio feed" ha esordito Henry Cavill "Ci sono state, diciamo, parecchie speculazioni sulla mia vita privata e professionale. E mentre apprezzo la passione e il sostegno di queste stesse persone che stanno 'speculando', siamo giunti al punto tale che è ormai necessario un intervento da parte mia, che di per sé è una brutta cosa".

"Viviamo in un'epoca di illuminismo sociale. Sempre di più, alcune persone si stanno rendendo conto che il loro modo di vedere le cose può essere abbastanza ristretto, e sentono quindi il bisogno di espanderlo e coinvolgere altri. Per questo, a coloro che che stanno esternando il loro disprezzo e mostrando il loro dispiacere con una sorprendente varietà di modi, vorrei dire che è ora di mettere un freno al tutto. So che può essere divertente speculare, fare gossip e rinchiudersi nella propria personale camera di riverberazione in rete, ma la vostra 'passione' è mal riposta, e causa dolore alle persone che mi sono vicine. Persino le vostre supposizioni negative più conservatrici sulla mia vita privata e quella professionale non sono vere" ha continuato l'attore.

"Cerchiamo di accogliere insieme quest'era di illuminismo sociale e proseguiamo con positività. Sono molto felice in amore e nella vita. E vi sarei enormemente grato se anche voi potesse essere felici con a me. Se non riuscite ad esserlo, almeno cercate di rendere orgogliosi voi stessi e di puntare sempre ad essere la migliore versione di voi stessi".