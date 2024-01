Argylle - La Super Spia, Henry Cavill: 'Non so se il film possa impedirmi di diventare James Bond'

Henry Cavill interpreta una spia in Argylle, lungometraggio diretto da Matthew Vaughn, e l'attore ha ora commentato i dubbi diffusi online che questo ruola possa avere un impatto sul suo possibile coinvolgimento nei prossimi film di James Bond.

L'ex interprete di Superman è da tempo indicato come uno dei possibili nomi considerati dai produttori delle avventure dell'agente, anche se il suo coinvolgimento non si è mai concretizzato.

La risposta di Cavill

Argylle: Dua Lipa e Henry Cavill in una foto del film

Rispondendo alle domande di Total Film, Henry Cavill ha ora parlato di Argylle - La super spia spiegando: "Si tratta di un personaggio divertente. Se a causa di questo verrò escluso da Bond, oppure no, dipende da Barbara Broccoli e dal signor Wilson".

Daniel Craig ha infatti detto addio all'iconico ruolo di James Bond, ovvero l'agente 007, con il film No Time To Die, uscito nelle sale nel 2021. Attualmente i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, responsabili nel franchise, non hanno ancora aggiornato i fan sul suo possibile erede.

Argylle: tutto quello che sappiamo sul nuovo film di spionaggio di Henry Cavill

Il possibile coinvolgimento della star

Cavill aveva fatto un'audizione per la parte in occasione della ricerca del protagonista di Casino Royale, tuttavia era stato considerato troppo giovane all'epoca. La scelta era quindi ricaduta su Daniel Craig.

Per il futuro della parte si parla attualmente di nomi come Aaron Taylor-Johnson, James Norton, Papa Essiedu e Regé-Jean Page.