Hellboy, la trasformazione di Ron Perlman tra trucco estremo e workout

Prima dell'inizio delle riprese della pellicola Ron Perlman lesse tutti i fumetti di Hellboy, si allenò molto duramente per più di tre ore al giorno dai cinque ai sette giorni a settimana e fu costretto a sottoporsi a lunghissime ed estenuanti sessioni di trucco.

Hellboy, Ron Perlman in una scena

L'attore americano si dedicò così intensamente al ruolo che, ad un certo punto, arrivò ad allenarsi durante i suoi giorni liberi, in vacanza e perfino durante le riprese: aveva un personal trainer sul set e si esercitava con lui tra una scena e l'altra.

Una volta terminata ogni estrema sessione di trucco l'unica parte del corpo di Perlman che poteva essere vista erano le sue palpebre. Guillermo del Toro aveva lavorato con Ron in precedenza ma scelse l'attore per il ruolo del protagonista perché sentiva che Perlman sarebbe stato in grado di fornire sottigliezze e sfumature facciali alla performance anche attraverso il trucco.

Hellboy: l'eclissi di luna in una scena del film

Su Rotten Tomatoes Hellboy ha un punteggio di approvazione dell'81% basato su 202 recensioni con una valutazione media di 6,76 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Con arguzia, umorismo e le fantastiche immagini di Guillermo del Toro, il divertente Hellboy trascende la natura del genere".