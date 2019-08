Hellboy -The Golden Army, su Netflix in streaming da oggi!

Netflix ha aggiunto al suo catalogo Hellboy - The Golden Army: da oggi possiamo vedere in streaming il film diretto da Guillermo del Toro sequel di Hellboy uscito nel 2004.

Il film ruota ancora una volta attorno alla figura del demone invocato sulla Terra dai nazisti per terrorizzare i suoi abitanti. Nel sequel la pace tra gli esseri umani e gli Elfi sta per essere rotta dallo spietato principe Nuada, figlio di Balor, che ha intenzione di dichiarare guerra all'umanità con l'aiuto dalla Golden Army, un'antica e inarrestabile armata messa a punto dai Goblin per gli Elfi. Toccherà a Hellboy e al suo team difendere gli umani dai ribelli soprannaturali.

Ron Perlman torna a vestire i panni di Hellboy, tra gli altri protagonisti di Hellboy - The Golden Army ricordiamo Selma Blair, Doug Jones, John Alexander, Luke Goss è il malefico principe Nuada. Guillermo del Toro dirige il film e ne firma la sceneggiatura.

Hellboy: l'irresistibile antieroe infernale, dal fumetto al cinema

Ron Perlman nei panni di Hellboy in una sequenza del film Hellboy 2

Il sequel, come il precedente, è ispirato all'omonimo fumetto creato dal fumettista statunitense Mike Mignola, Il film è uscito in Italia nel luglio del 2008 con un ottimo riscontro di pubblico e critica, ottenendo la nomination agli Oscar per il miglior trucco. Sulla piattaforma multimediale è da tempo disponibile anche il film del 2004, Hellboy che balzò al primo posto nella settimana in cui fu lanciato su Netflix.

