Hellboy, pessime notizie per i fan che aspettano il terzo film di Guillermo del Toro

Da molti anni i fan chiedono che venga realizzato un terzo film di Hellboy con il regista Guillermo del Toro e Ron Perlman di nuovo a bordo dell'eventuale progetto, ma finora ogni tipo di speranza è stato disatteso.

La possibilità è stata affrontata, in una nuova intervista, dal creatore del personaggio, Mike Mignola, e ancora una volta le sue parole non sono state molto promettenti per i fan che aspettano da anni un Hellboy 3.

Mignola ha parlato dei precedenti adattamenti di Hellboy per promuovere il suo prossimo documentario, Mike Mignola: Drawing Monsters, e ha lasciato intendere che è molto improbabile che venga realizzato un terzo film, poiché lui e del Toro hanno continuato a prendere direzioni diverse nella loro vita.

Ron Perlman nei panni di Hellboy in una scena di Hellboy - The Golden Army

Sebbene Mignola sia felice dell'esperienza di collaborazione con il regista messicano, ritiene che a questo punto la nave sia ormai salpata per continuare quel rapporto di lavoro.

Hellboy, The Crooked Man: il nuovo trailer è horror allo stato puro

"Potendo guardare indietro ora, sono molto felice del tempo che ho trascorso con lui", ha dichiarato. "Abbiamo vissuto una bella avventura e penso che entrambi siamo andati avanti in direzioni diverse. Quando lavori a un film, soprattutto se sei sul set, c'è così tanta intensità giorno dopo giorno tra tutte le persone - con gli attori, con il regista - e poi quando finisce, è davvero tutto finito. È una sensazione molto strana: 'Pensavo che fossimo amici per la vita, ma in realtà non ti rivedrò mai più' e, sfortunatamente, credo che io e del Toro ci troviamo proprio in questa situazione. Lui è su un altro pianeta".

Mignola ha confermato che il suo nuovo documentario approfondirà il suo rapporto con del Toro. Sebbene abbia confermato che c'è stato effettivamente uno "scontro" dietro le quinte, ha anche sottolineato che "non si odiano ancora". Detto questo, Mignola ha ribadito che i due sono ormai molto distanti nei loro percorsi e che la leggenda del fumetto ha capito che il mondo del cinema non fa comunque per lui.

Arriva il nuovo reboot di Hellboy

Il personaggio ritornerà nei cinema con il film The Crooked Man, scritto dallo stesso Mignola, e il nuovo trailer ci ha regalato qualche sequenza inedita che anticipa brividi e momenti terrificanti. Il nuovo film arriverà nelle sale britanniche il 27 settembre ed è stato diretto da Brian Taylor.

Gli eventi saranno ambientati negli anni '50 quando Hellboy viene assunto da Bobbie Jo Song, che si occupa di alcune ricerche in campo paranormale, per trasportane una creatura mortale. La loro missione prende tuttavia una svolta inattesa quando un incidente li fa rimanere bloccati in una foresta isolata, dove vive una piccola comunità tormentata da forze demoniache. Gli indizi sembrano portare alla colpevolezza di alcune streghe e Hellboy e i suoi alleati dovranno dare la caccia alla fonte di questo male che è stato mandato sulla Terra per raccogliere delle anime.