Hellboy: nuovo reboot in arrivo diretto dal regista di Ghost Rider 2

Anche se il reboot del 2019 con David Harbour non ha avuto l'accoglienza sperata, Millennium Media non si dà per vinta e mette in cantiere una nuova rilettura di Hellboy. Secondo DiscussingFilm, Millennium starebbe sviluppando un nuovo lungometraggio live action; la sceneggiatura sarebbe già pronta e la compagnia avrebbe già perfino trovato il regista, affidando il progetto al co-regista di Ghost Rider - Spirito di vendetta Brian Taylor.

Hellboy, Ron Perlman in una scena

Creato da Mike Mignola, Hellboy ha debuttato nel 1993 e da allora è diventato un pilastro dei fumetti di Dark Horse Comics. La prima serie limitata del personaggio - Hellboy: Seed of Destruction del 1994 di Mignola e John Byrne - è servita come base per il primo lungometraggio di Hellboy, prodotto dalla Sony Pictures e firmato dallo sceneggiatore e regista Guillermo del Toro, uscito nelle sale nel 2004.

Hellboy: il creatore Mike Mignola ricorda il film di Guillermo del Toro

Del Toro ha poi scritto e diretto il sequel Hellboy - The Golden Army, uscito nel 2008. Le pellicole vedevano Ron Perlman nei panni del controverso eroe divenuto rapidamente di culto. Un terzo film di Hellboy, diretto da Guillermo Del Toro e interpretato da Ron Perlman era stato pianificato, anche se non è mai stato realizzato.

Il rebooot di Hellboy del 2019, diretto da Neil Marshall da una sceneggiatura di Andrew Cosby, si è ispirato a una notevole quantità di fumetti, inclusi Hellboy: Darkness Calls, Hellboy: The Wild Hunt, Hellboy: The Storm and the Fury e Hellboy in Mexico. L'accoglienza dei fan, in particolare dello zoccolo duro afffezionato alla versione di del Toro, non è stata delle migliori. Il reboot ha incassato circa 55 milioni a fronte di un budget di 50 milioni e anche la critica non è stata tenera, visto che il film ha ottenuto un misero 17% su Rotten Tomatoes.