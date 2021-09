Hellbound: il trailer della serie Netflix dal regista di Train to Busan

Netflix ha svelato il primo trailer della serie sud-coreana Hellbound, fantasy-horror in sei episodi che sarà presentato presentato in anteprima al Toronto Film Festival. La serie è diretta dal regista di Train to Busan Yeon Sang-ho.

Dal primo trailer notiziamo come stavolta Yeon Sang-ho avbbia rinunciato agli zombie, ma non alla rappresentazione del panico sociale. Da quanto svelato riguardo alla sinossi di Hellbound, il soprannaturale fa la sua comparsa nel mondo per condannare le persone all'inferno. Non importa se questi eventi sono una benedizione o una maledizione: un nuovo gruppo religioso li interpreta tutti come volontà del divino. Ciò che si sviluppa in questa situazione è una storia corale intensa incentrata su un gruppo di persone che tentano di sopravvivere in condizioni di totale caos sociale.

Hellboundè un adattamento del popolare webtoon coreano Hell, che ha ottenuto molto successo in patria. A guidare il cast dello show è la star di Burning Yoo Ah-in.

81 serie TV da guardare su Netflix - Lista aggiornata a luglio 2021