Hell of a Summer: prima immagine dell'esordio alla regia di Finn Wolfhard (Stranger Things)

Grazie a Variety possiamo dare un'occhiata alla prima immagine ufficiale di Hell of a Summer, film che vedrà la star di Stranger Things Finn Wolfhard esordire alla regia.

Hell of a Summer, scritto, diretto e interpretato da Finn Wolfhard e Billy Bryk, segna il debutto alla regia dei due collaboratori. Wolfhard è conosciuto soprattutto per il ruolo di Mike in Stranger Things e IT, mentre Bryk è apparso in When You Finish Saving the World e Ghostbusters: Legacy (entrambi con Wolfhard).

Fred Hechinger (The White Lotus), D'Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs), Abby Quinn (Mad About You) e Pardis Saremi (Career Opportunities in Murder and Mayhem) completano il cast del film, attualmente in post-produzione. Altitude Film Sales presenterà Hell of a Summer all'European Film Market di questo mese a Berlino.

Jason Bateman e Michael Costigan della Aggregate Films, Jay Van Hoy della Parts & Labor, Wolfhard, Bryk e Hechinger hanno prodotto il film. Al momento non si sa molto della trama, se non che avrà al centro un'ondata di omicidi all'interno di un campo estivo.