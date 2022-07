Finn Wolfhard e Billy Bryk debuttano alla regia di un lungometraggio con Hell of a Summer

Finn Wolfhard e Billy Bryk saranno i registi della commedia horror Hell of a Summer, progetto di cui saranno inoltre protagonisti accanto a Fred Hechinger.

La star di Stranger Things si era già messa alla prova dietro la macchina da presa con il cortometraggio intitolato Night Shifts, realizzato nel 2020.

Il film Hell of a Summer è stato scritto da Finn Wolfhard e Billy Bryk e, per ora, non sono state diffuse anticipazioni sulla trama.

Fred Hechinger sarà coinvolto inoltre come produttore in collaborazione con Aggregate Films, di Jason Bateman e Michael Costigan, Parts and Labor di Jay Van Hoy, e 30West che ne finanzierà la realizzazione.

Wolfhard, reduce dal successo della quarta stagione di Stranger Things, ha dichiarato: "Sono così eccitato nel co-dirigere il mio primo lungometraggio. Ho la possibilità di lavorare con un incredibile cast e una troupe fantastica, e collaborare con una società come 30West e Aggregate è un vero sogno".

Tra i prossimi progetti di Finn c'è anche Pinocchio, diretto da Guillermo del Toro, e il fantasy The Legend of Ochi in cui ha recitato accanto a Willem Dafoe.

Bryk ha già recitato insieme a Finn in occasione di Ghostbusters: Legacy e When You Finish Saving The World.