Helena Prestes e Shaila Gatta nel nuovo reality The Social Hero?

Il nuovo reality The Social Hero mette insieme Shaila Gatta e Helena Prestes, acerrime rivali del Grande Fratello, per una settimana di sfide e colpi di scena senza esclusione di colpi.

The Social Hero, titolo provvisorio del nuovo reality di Amazon Prime Video, porta i protagonisti più seguiti dei social all'interno di una casa, pronti a sfidarsi in prove fisiche, sportive e culturali ad eliminazione diretta. Tra ex, rivalità e personalità esplosive, spiccano nomi come Francesco Chiofalo, Maika Randazzo, e le acerrime rivali del Grande Fratello Shaila Gatta e Helena Prestes. Ogni sfida sarà decisiva, promettendo tensioni, colpi di scena.

Registrazioni già in corso

Dal 15 al 22 settembre, gli studi di The Social Hero ospitano i personaggi più seguiti del web, pronti a sfidarsi in un format completamente nuovo. Il programma, prodotto da Banijay, si svolge all'interno di una casa in cui i concorrenti trascorreranno una settimana intensa, confrontandosi in prove di abilità fisica, competenze sportive e cultura generale.

A differenza di altri reality, qui le eliminazioni non dipenderanno da votazioni del pubblico o nomination tra i partecipanti, ma esclusivamente dai risultati delle sfide. Ogni prova è quindi decisiva: vincere significa restare in gioco, perdere può costare l'uscita immediata dal programma.

Shaila Gatta

Un cast esplosivo tra ex e rivalità

Il vero cuore pulsante di The Social Hero sarà il cast. FanPage ha svelato alcuni dei protagonisti già confermati, si tratta di personaggi che nella vita reale hanno avuto più di una discussione, come Federico Fashion Style e Antonella Mosetti o di ex fidanzati.

Francesco Chiofalo e l'ex fidanzata Drusilla Gucci

e l'ex fidanzata Tony Renda e l'ex Jenny Guardino

e l'ex Maika Randazzo e Alessia Pascarella , entrambe conosciute per Temptation Island e per il triangolo con Lino Giuliano

e , entrambe conosciute per Temptation Island e per il triangolo con Lino Giuliano Federico Fashion Style

Antonella Mosetti

Mila Suarez e Francesco Nozzolino

Ma non finisce qui: secondo Deianira Marzano, del cast fanno parte anche Shaila Gatta e Helena Prestes, acerrime rivali nell'ultima edizione del Grande Fratello. L'insieme di caratteri così diversi promette dinamiche incandescenti e momenti di tensione, richiamando lo spirito trash dei reality Mediaset ma con un tocco internazionale firmato Prime Video. La piattaforma streaming Prime Video lancerà il programma nella primavera del 2026. L'obiettivo è offrire agli spettatori un prodotto leggero ma vivace, ricco di colpi di scena e situazioni imprevedibili.

Quanto guadagnano i concorrenti

I compensi dei partecipanti, sempre secondo il portale, variano in base alla popolarità sui social. Il gettone di presenza va da 1.000-1.500 euro fino a 8.000-9.000 euro, mentre il giornaliero è di 500 euro per ogni giorno trascorso nella casa. È previsto anche un bonus extra per chi supera il quinto giorno, proporzionato al gettone iniziale. Per quanto riguarda i premi, il primo classificato riceve 10.000 euro, mentre il secondo e il terzo ottengono premi in denaro minori, ma comunque significativi.

Con questo mix di celebrità, sfide e tensioni, The Social Hero promette di essere uno dei reality più attesi della prossima stagione, un genere su cui Amazon Prime Video sembra puntare molto come dimostrano Holiday Crush e l'atteso The Traitors Italia condotto da Alessia Marcuzzi, la cui versione a stelle e strisce è stata premiata ai recenti Emmy Awards.