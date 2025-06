Helena Prestes fa un appello per Justin Bieber: "Potrebbe finire davvero male"

La modella ed ex finalista del Grande Fratello interviene pubblicamente per esprimere la sua preoccupazione verso il cantante canadese, protagonista di un nuovo crollo emotivo.

Helena Prestes torna a far parlare di sé con un messaggio accorato rivolto a Justin Bieber, reduce da giorni turbolenti tra sfoghi social e scontri con i paparazzi. L'ex finalista del Grande Fratello ha espresso la sua preoccupazione per lo stato mentale della popstar, mentre sui social ha rassicurato i fan sulla sua relazione con Javier Martinez.

La preoccupazione di Helena Prestes per la salute mentale del cantante

La modella brasiliana si è mostrata visibilmente scossa per Justin Bieber, al centro delle cronache per un momento personale particolarmente turbolento. Helena Prestes ha pubblicato un post su X in cui ha commentato lo stato di salute mentale del cantante canadese, scrivendo: "Secondo me Justin Bieber ha bisogno dei suoi spazi... potrebbe finire davvero male se la cosa va avanti così".

Justin Bieber e il rapporto complicato con la stampa

Il commento della modella non è passato inosservato. Arriva infatti dopo una settimana movimentata per Bieber, protagonista di uno sfogo clamoroso contro paparazzi e giornalisti, accusati di manipolare i suoi video per farlo apparire squilibrato. In un recente filmato rilanciato sui social, Bieber si vede perdere la calma davanti a un gruppo di fotografi a Beverly Hills, urlando loro di "smettete di usare la mia immagine per fare soldi" e definendoli "sciacalli".

Justin Bieber

Un comportamento che ha riacceso l'attenzione sul suo stato emotivo già fragile, alimentato da un lungo post su Instagram dove ha ammesso: "So di essere a pezzi. Ho problemi con la rabbia, mi sento stanco, esausto, in questo momento solo Gesù mi dà la forza per pensare anche agli altri".

Javier Martinez e Helena rassicurano i fan

Ma oltre alla popstar, negli ultimi tempi i riflettori si erano accesi anche sulla stessa Helena per via di alcuni rumor su una presunta crisi con il fidanzato Javier Martinez dopo le dichiarazioni di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana. La coppia, nata nella Casa più spiata d'Italia ha smentito le voci con un video pubblicato su TikTok dove si mostrano uniti e, all'apparenza, ancora innamorati.