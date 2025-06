Grande Fratello, l'ex di Helena Prestes allude a un legame intimo: "Javier lo sapeva"

Il mistero sul presunto ritorno di fiamma tra la modella brasiliana e il suo ex riaccende il gossip, mentre Javier per il momento tace.

Il gossip attorno al presunto triangolo tra Javier Martinez, Helena Prestes e Carlo Motta continua a far discutere, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Motta in un'intervista a Fanpage. Mentre l'ex concorrente del Grande Fratello continua a mantenere il riserbo, è proprio il suo ex compagno a gettare ulteriore benzina sul fuoco, confermando diversi dettagli che potrebbero far vacillare la fiducia di Javier.

Cosa è successo dopo il Grande Fratello?

Carlo Motta ha spiegato di essere stato in contatto con Helena Prestes subito dopo la sua uscita dalla Casa: "Mi hanno chiesto tante volte di vederci prima che iniziasse la storia con Javier, ma mi sono sempre rifiutato. Ci siamo visti la sera stessa che è tornata da Roma, e gli incontri sono continuati per chiacchierare e fare kite insieme."

Nonostante il legame fosse finito da sette mesi, Motta ha ammesso che tra lui e Helena c'era stato un riavvicinamento poco prima della sua partecipazione al reality, motivo per cui aveva sofferto vedendola baciarsi con Lorenzo Spolverato durante il programma.

Helena Prestes

Un ritorno di fiamma tenuto nascosto?

Ora, Motta conferma quello che aveva scritto su Instagram, ovvero che la Prestes avrebbe cercato in ogni modo di tenere segreti i loro incontri: "Lei non voleva che si sapesse che ci vedevamo. Non ho mai chiesto nulla sulla sua relazione, ma ha sempre cercato di tenermi nascosto." Alla domanda se tra loro ci sia stato anche un coinvolgimento fisico, l'ex fidanzato risponde in modo eloquente: "Non voglio rispondere."

Martinez sapeva già tutto?

A quanto pare, Javier era già a conoscenza della frequentazione tra i due ex: "Me lo ha detto Helena stessa. Qualche giorno fa ero a casa sua e le è arrivato un messaggio da lui in cui diceva di sapere che ci eravamo visti in Francia per fare kite."

Inoltre, Motta afferma che alcune persone avevano delle foto e che si vociferava di un loro ritorno di fiamma già da tempo: "Mi hanno detto che sono stato io a mettere in giro queste voci. Ma io mi chiedo: devo smentire qualcosa di non vero solo per proteggere i teatrini degli altri?"

Il triangolo è reale?

Al momento né Helena né Javier hanno voluto commentare apertamente la situazione, ma l'intervista di Carlo Motta sembra confermare almeno una parte dei rumors. Se tra i due ex ci sia stato davvero qualcosa in più resta un mistero, ma una cosa è certa: la passione per il kite potrebbe non essere stata l'unica cosa a legarli dopo il Grande Fratello.